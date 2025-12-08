Легионер «Автодора» заявил, что отказ возвращаться в РФ вызван атаками дронов на Саратов

23-летний американский баскетболист Терренс Эдвардс, выступавший за «Автодор» в Единой лиге ВТБ на позиции разыгрывающего защитника, объяснил, почему решил не возвращаться в Россию после отъезда в США в ноябре 2025-го.

«Я решил не возвращаться по личным причинам, связанным с руководством команды. Не хочу вдаваться в подробности, потому что я не из тех, кто плохо отзывается о людях, но на это были личные причины. К тому же Саратов часто становился целью атак дронов.

По всем ночам включались сирены, я так и не смог приспособиться к такому. Я не могу рисковать своей жизнью, у меня есть сын, поэтому я решил уйти», — приводит слова Эдвардса «РИА Новости».