Рейтинг силы команд НБА в сезоне-2025/2026

НБА обновила рейтинг силы команд в сезоне-2025/2026. «Детройт» — в топ-3
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг силы команд в сезоне-2025/2026.

Рейтинг силы команд НБА в сезоне-2025/2026 на 8 декабря:

1. «Оклахома-Сити Тандер».
2. «Денвер Наггетс».
3. «Детройт Пистонс».
4. «Хьюстон Рокетс».
5. «Лос-Анджелес Лейкерс».
6. «Бостон Селтикс».
7. «Нью-Йорк Никс».
8. «Миннесота Тимбервулвз».
9. «Сан-Антонио Спёрс».
10. «Орландо Мэджик».
11. «Майами Хит».
12. «Торонто Рэпторс».
13. «Финикс Санз»
14. «Кливленд Кавальерс».
15. «Атланта Хоукс».
16. «Филадельфия Сиксерс».
17. «Голден Стэйт Уорриорз».
18. «Мемфис Гриззлиз».
19. «Даллас Маверикс».
20. «Портленд Трэйл Блэйзерс».
21. «Милуоки Бакс».
22. «Шарлотт Хорнетс».
23. «Юта Джаз».
24. «Бруклин Нетс».
25. «Чикаго Буллз».
26. «Сакраменто Кингз».
27. «Лос-Анджелес Клипперс».
28. «Индиана Пэйсерс».
29. «Вашингтон Уизардс».
30. «Нью-Орлеан Пеликанс».

