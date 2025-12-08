«Он великолепен на площадке». Леброн с восхищением высказался о Тайризе Макси

40-летний четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс с восхищением высказался в адрес 25-летнего разыгрывающего защитника клуба «Филадельфия Сиксерс» американца Тайриза Макси.

«Я могу с уверенностью сказать, что в последнее время Тайриз работает гораздо интенсивнее меня. Но мне нравится, с какой скромностью и успехом этот парень достигает своих целей. Он просто полностью использует каждую предоставленную возможность.

Конечно, мне нравится его игра, однако больше всего я люблю его как человека. И это не так просто, несмотря на то что он великолепен на площадке», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.