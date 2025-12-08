Скидки
«В первый день отпуска приятно приехать в Юту». Кириленко посетил матч «Джаз» в НБА

«В первый день отпуска приятно приехать в Юту». Кириленко посетил матч «Джаз» в НБА
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андрей Кириленко стал гостем на матче НБА между «Ютой Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер» (101:131).

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
101 : 131
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Юта Джаз: Филиповски - 21, Хендрикс - 20, Клейтон - 20, Бэйли - 13, Джордж - 8, Нуркич - 7, Михайлюк - 6, Уильямс - 4, Сенсабо - 2, Андерсон, Кольер, Чьебв, Лав
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 25, Уильямс - 25, Уиггинс - 19, Дженг - 14, Карлсон - 13, Уильямс - 11, Митчелл - 7, Уоллес - 6, Уильямс - 5, Янгблад - 3, Барнхайзер - 3, Джо

«В первый день отпуска приятно приехать в Юту — место, где я провёл 10 прекрасных сезонов. Я рад побывать на игре «Джаз», встретиться со старыми друзьями и снова почувствовать эту невероятную атмосферу. Удалось также немного покомментировать матч и ответить на вопросы болельщиков.

Спасибо команде и болельщикам за тёплый приём. Здорово, что есть традиция возвращаться сюда каждый год», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

Кириленко: ФИБА подтверждает готовность поддержать спортсменов в вопросе пути к ОИ-2028
