«В первый день отпуска приятно приехать в Юту». Кириленко посетил матч «Джаз» в НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андрей Кириленко стал гостем на матче НБА между «Ютой Джаз» и «Оклахома-Сити Тандер» (101:131).

«В первый день отпуска приятно приехать в Юту — место, где я провёл 10 прекрасных сезонов. Я рад побывать на игре «Джаз», встретиться со старыми друзьями и снова почувствовать эту невероятную атмосферу. Удалось также немного покомментировать матч и ответить на вопросы болельщиков.

Спасибо команде и болельщикам за тёплый приём. Здорово, что есть традиция возвращаться сюда каждый год», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.