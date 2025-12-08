Пол Пирс назвал единственный клуб НБА, способный противостоять «Оклахоме»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Пол Пирс назвал единственную команду, которая способна навязать конкуренцию «Оклахоме-Сити Тандер» в ближайшее время.

«Бостон Селтикс» — это единственная команда в НБА, способная противостоять династии «Оклахомы». Может быть не в этом году, но, если говорить в целом, в течение следующих пяти лет [то «Бостон» имеет больше всего шансов]», — приводит слова Пирса аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

Напомним, к настоящему моменту в североамериканской организации «Оклахома» идёт с рекордом 23 победы и одно поражение.