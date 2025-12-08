«Необходимо напомнить об опасности недооценки». Пистиолис — о матче ЦСКА с «Пармой»

Главный тренер команды ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с «Бетсити Пармой», который состоится во вторник, 9 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 09 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался Бетсити Парма Пермский край

«Нам снова необходимо напомнить себе об опасности недооценки соперника. «Парма» — очень серьёзная команда, и она справедливо занимает четвёртую строку в турнирной таблице. Если мы не сыграем на 100%, соперники могут доставить нам неприятности. Надеюсь, нам помогут наши болельщики и мы сумеем подарить им победу», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

В 3-м туре пермяки нанесли ЦСКА поражение со счётом 83:80.