«Необходимо напомнить об опасности недооценки». Пистиолис — о матче ЦСКА с «Пармой»
Главный тренер команды ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 с «Бетсити Пармой», который состоится во вторник, 9 декабря.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Бетсити Парма
Пермский край
«Нам снова необходимо напомнить себе об опасности недооценки соперника. «Парма» — очень серьёзная команда, и она справедливо занимает четвёртую строку в турнирной таблице. Если мы не сыграем на 100%, соперники могут доставить нам неприятности. Надеюсь, нам помогут наши болельщики и мы сумеем подарить им победу», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.
В 3-м туре пермяки нанесли ЦСКА поражение со счётом 83:80.
