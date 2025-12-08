Звезда «Орландо» Франц Вагнер может пропустить месяц из-за травмы ноги — Чарания

24-летний лёгкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо Мэджик» немец Франц Вагнер получил растяжение связок левого голеностопа. Об этом сообщает авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X.

Согласно имеющейся информации, Франц пропустит от двух до четырёх недель. В целом результаты МРТ, проведённой сегодня, 8 декабря, не выявили структурных повреждений левой ноги.

Напомним, в текущем сезоне североамериканской организации Франц принял участие в 24 играх. В среднем за матч немецкий форвард набирает 22,7 очка, делает 6,1 подбора, а также отдаёт 3,7 передачи.