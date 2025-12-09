Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли обвинил «Оклахому» в том, что за матчами НБА стало скучно смотреть

Чарльз Баркли обвинил «Оклахому» в том, что за матчами НБА стало скучно смотреть
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли обвинил доминирование клуба «Оклахома-Сити Тандер» в том, что за матчами лиги стало скучно смотреть.

«Сейчас в НБА очень, очень скучно. Я имею в виду, что «Оклахома» выглядит так, будто они просто надирают задницы остальным клубам. И смогут ли «Хьюстон» и «Денвер» превзойти их? Это единственный вопрос», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.

Напомним, к настоящему моменту в североамериканской организации команда «Оклахома-Сити Тандер» идёт с рекордом 23 победы и одно поражение.

Материалы по теме
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично
«Оклахома» столкнулась с серьёзной проверкой. И прошла её на отлично
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android