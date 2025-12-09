Чарльз Баркли обвинил «Оклахому» в том, что за матчами НБА стало скучно смотреть

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли обвинил доминирование клуба «Оклахома-Сити Тандер» в том, что за матчами лиги стало скучно смотреть.

«Сейчас в НБА очень, очень скучно. Я имею в виду, что «Оклахома» выглядит так, будто они просто надирают задницы остальным клубам. И смогут ли «Хьюстон» и «Денвер» превзойти их? Это единственный вопрос», — приводит слова Баркли портал Basketball Network.

Напомним, к настоящему моменту в североамериканской организации команда «Оклахома-Сити Тандер» идёт с рекордом 23 победы и одно поражение.