Шарунас Ясикявичюс продлил контракт с «Фенербахче» — Кутлуай

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс продлил контракт с командой, о чём сообщил именитый баскетболист и чемпион Евролиги, а ныне эксперт Ибрагим Кутлуай.

По данным Кутлуая, слова которого приводит издание Basket News, Ясикявичюс согласился на пролонгацию контракта по схеме «2+1».

Ясикявичюс — первый человек, который одержал победу в Евролигу в качестве игрока, а позже был признан лучшим тренером сезона. Также он первый литовский специалист, который был удостоен этой награды по итогам регулярного чемпионата, покорив это достижение в прошлом сезоне.

В нынешнем розыгрыше Евролиги турецкий клуб занял восьмое место, потерпев пять поражений при восьми победах в 13 матчах.