Фото: французский легионер ЦСКА Ливио Жан-Шарль сделал салат «Оливье»

Тяжёлый форвард ЦСКА Ливио Жан-Шарль принял участие в баскетбольном шоу «Вид сверху», где продемонстрировал свои кулинарные навыки. Французский легионер красно-синих приготовил салат русской кухни «Оливье».

«Из России с любовью — оливье от Ливио Жан-Шарля», — говорится в описании к публикации.

Фото: https://t.me/vidsverhu

Фото: https://t.me/vidsverhu

Фото: https://t.me/vidsverhu

Жан-Шарль выступает за ЦСКА с сезона-2022/2023. В нынешнем сезоне Единой лиги французский легионер к настоящему моменту принял участие в 11 матчах, в которых в среднем набирал 11,4 очка, совершал 4,5 подбора и отдавал 1,1 передачи. ЦСКА сейчас занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 11 побед и два поражения.

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд: