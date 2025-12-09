«Это вызывает шок у американцев, приезжающих к нам». Агент — о баскетболе в НБА и Европе

Сооснователь агентства ProTeam Максим Шарифьянов сравнил баскетбол в США и Европе, назвав ключевым различием отсутствие ценности каждого владения в американской системе. Шарифьянов отметил, что система подготовки в США — от школы до НБА — почти полностью строится вокруг атаки, что приводит к отсутствию дисциплины и ценности каждого владения.

«Я давно сформулировал для себя главное отличие баскетбола за океаном от всего, что происходит в Европе. И оно буквально культивируется там на каждой ступени — школьной, студенческой и профессиональной. Там полностью отсутствует понятие ценности одного владения, одной защиты. Ибо во главу угла поставлено нападение. Безоговорочно и навсегда. И большое количество этих самых нападений, к сожалению, без какого-либо контроля за их качеством, исполнением, что в англоязычном мире принято называть execution. Нападение приносит деньги владельцам и лиге, нападение делает из игроков звезд, нападение — единственное, что есть в школьном баскетболе США.

Именно это вызывает шок у американцев, приезжающих играть к нам. Именно это становится камнем преткновения и отсеивает большинство пытающихся забраться на высокий уровень в Старом Свете. Это ещё можно назвать игровой дисциплиной, но проблема не только в желании выполнять тренерскую установку. Она ещё и в элементарном неумении следовать заданным «рельсам».

Единицы, обладающие высоким интеллектом, находят баланс между командным баскетболом и яркой индивидуальной игрой — и именно они становятся звёздами Евролиги. Кто-то всю карьеру эксплуатирует запредельный индивидуальный атакующий талант, но совершенно не понимает, во что играет, и никогда ничего не выигрывал и не выиграет (привет Дуэйну Бэйкону). Ну а кто-то всю жизнь так и «зажигает» во второй лиге Италии или в Швейцарии, искренне не понимая, чем он хуже лидеров Евролиги. У этой проблемы два главных объяснения: отсутствие школы и отсутствие необходимости освоить эти навыки в более взрослом возрасте. Зачем, если ты король игры один на один, природный атлет с хорошим броском?» — приводит слова Шарифьянова телеграм-канал «Перехват».

