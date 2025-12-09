«Судьи не видят — лечим сами». Куделин вспомнил драку команда на команду с Испанией

Именитый российский баскетболист Игорь Куделин во время подкаста с Антоном Понкрашовым вспомнил драку в товарищеском матче со сборной Испании.
Куделин. С испанцами мы задрались, игру прекратили — вот мы перед чемпионатом мира молодёжным играли. Игра была просто прекращена.
Понкрашов. А там прям команда на команду?
Куделин. Команда на команду, началось всё под кольцом. Ты играл против Фелипе Рейеса. Вот Альфонсо — его старший брат. Ну всё, команда на команду.
Понкрашов. То есть он там грязненько ударил…
Куделин. Он грязно ударил. Раз судьи не видят, значит, мы лечим сами. И всё, понеслось.
Покрашов. Команда на команду?
Куделин. Да, команда на команду. Это был товарищеский матч, всё прекращалось. Плюс Ерёмин всегда умел тушить, гасить эмоции.
Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд: