Видео: бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА

Появилось видео с тренировки разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. На кадрах демонстрируется, как российский спортсмен совершает бросок, после чего приветствует болельщиков команды.

Бросковая рутина разыгрывающего Егора Дёмина перед матчами НБА:

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дёмин к настоящему моменту принял участие в 21 матче.

В среднем за встречу Егор набирал 8,3 очка, совершал 3,3 подбора, а также отдавал 3,7 передачи. «Бруклин» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе шесть побед и 17 поражений.

