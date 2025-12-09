Рон Харпер отреагировал на прерывание легендарной серии Леброна, длившейся с 2007 года

Бывший одноклубник Майкла Джордана в «Чикаго Буллз» Рон Харпер высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе после того, как серия ветерана из 1297 матчей, где он набирал не менее 10 очков, оборвалась.

Это случилось 4 декабря в матче регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто Рэпторс», в котором калифорнийская команда выиграла со счётом 123:120 благодаря броску Руя Хатимуры с сиреной. Джеймс в этой встрече набрал восемь очков впервые с января 2007 года.

В концовке Леброн мог продлить серию и сделать бросок сам, но предпочёл отдать передачу Хатимуре. Журналист Рэйчел Николс отметила, что звезда «Лейкерс» «сделал правильный выбор», поставив победу команды выше личного рекорда.

Однако Харпер отнёсся к обсуждению значительно строже, написав в комментариях: «Это просто разлитое молоко — никакая статистика не описывает его карьеру».

