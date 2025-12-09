Скидки
Бешикташ Стамбул — Лиеткабелис Паневежис. Прямая трансляция
20:00 Мск
Баскетбол

Рон Харпер отреагировал на прерывание легендарной серии Леброна, длившейся с 2007 года

Рон Харпер отреагировал на прерывание легендарной серии Леброна, длившейся с 2007 года
Комментарии

Бывший одноклубник Майкла Джордана в «Чикаго Буллз» Рон Харпер высказался о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе после того, как серия ветерана из 1297 матчей, где он набирал не менее 10 очков, оборвалась.

НБА — регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 03:30 МСК
Торонто Рэпторс
Торонто
Окончен
120 : 123
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Торонто Рэпторс: Барнс - 23, Ингрэм - 20, Уолтер - 17, Куикли - 13, Мамукелашвили - 13, Мюррей-Бойлс - 12, Баттл - 10, Дик - 8, Шид - 4, Лоусон, Могбо, Темпл
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 44, Эйтон - 17, Ларэвиа - 14, Смит - 12, Хатимура - 12, Джеймс - 8, Винсент - 5, Тьеро - 4, Хэйс - 4, Кнехт - 3, Вандербилт, Джеймс, Клебер

Это случилось 4 декабря в матче регулярного чемпионата НБА между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Торонто Рэпторс», в котором калифорнийская команда выиграла со счётом 123:120 благодаря броску Руя Хатимуры с сиреной. Джеймс в этой встрече набрал восемь очков впервые с января 2007 года.

В концовке Леброн мог продлить серию и сделать бросок сам, но предпочёл отдать передачу Хатимуре. Журналист Рэйчел Николс отметила, что звезда «Лейкерс» «сделал правильный выбор», поставив победу команды выше личного рекорда.

Однако Харпер отнёсся к обсуждению значительно строже, написав в комментариях: «Это просто разлитое молоко — никакая статистика не описывает его карьеру».

Комментарии
