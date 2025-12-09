Скидки
Баскетбол

Миннесота Тимбервулвз — Финикс Санз, результат матча 9 декабря 2025, счет 105:108, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Миннесота» прервала победную серию, уступив «Финиксу». У Энтони Эдвардса 40 очков


В ночь с 8 на 9 декабря мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Финикс Санз». Гости выиграли встречу со счётом 108:105.

НБА — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
105 : 108
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 40, Рэндл - 21, Гобер - 15, Хиланд - 14, Рид - 6, Макдэниелс - 4, Кларк - 3, Дивинченцо - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Джузэнг, Конли, Беранже, Миллер
Финикс Санз: Уильямс - 22, Гиллеспи - 19, Брукс - 18, Аллен - 12, О'Нил - 11, Игодаро - 10, Гудвин - 9, Буей - 5, Данн - 2, Ричардс, Малуач, Флеминг, Хэйс

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс — в его активе 40 очков, девять подборов и два ассиста. 22 очка на счету центрового «Финикса» Марка Уильямса, который добавил к ним семь подборов и три результативные передачи.

«Тимбервулвз» оборвали победную серию из пяти матчей. «Санз» выиграли вторую встречу из последних трёх

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
