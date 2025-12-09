«Миннесота» прервала победную серию, уступив «Финиксу». У Энтони Эдвардса 40 очков

В ночь с 8 на 9 декабря мск на паркете арены «Таргет-центр» в Миннеаполисе (США, штат Миннесота) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Миннесота Тимбервулвз» и «Финикс Санз». Гости выиграли встречу со счётом 108:105.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс — в его активе 40 очков, девять подборов и два ассиста. 22 очка на счету центрового «Финикса» Марка Уильямса, который добавил к ним семь подборов и три результативные передачи.

«Тимбервулвз» оборвали победную серию из пяти матчей. «Санз» выиграли вторую встречу из последних трёх