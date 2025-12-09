Скидки
Результаты игрового дня НБА 9 декабря

В ночь с 8 на 9 декабря мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся новый игровой день сезона-2025/2026. В рамках регулярного чемпионата НБА прошли три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 9 декабря:

«Индиана Пэйсерс» — «Сакраменто Кингз» — 116:105;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Финикс Санз» — 105:108;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 132:135.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал атакующий защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс — 40 очков, девять подборов и два ассиста.

