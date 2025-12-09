Скидки
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 9 декабря

Единая лига: расписание матчей 9 декабря
Во вторник, 9 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига ВТБ. Расписание на 9 декабря:

19:30 мск — ЦСКА — «Бетсити Парма».

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает казанский УНИКС, на счету которого 11 побед и два поражения. На второй строчке московский ЦСКА, также имеющий 11 побед при двух поражениях. Топ-3 замыкает «Локомотив-Кубань» (10 побед и четыре поражения).

Главные новости дня:

