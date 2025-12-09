В США пересмотрели место Егора Дёмина на драфте НБА, если бы он проходил сегодня

Американский портал Bleacher Report представил обновлённую версию драфта-2025 по итогам четверти регулярного чемпионата НБА. Авторы пересмотрели позиции новичков с учётом их текущей игры и смоделировали, как бы выглядел первый раунд драфта, если бы он проходил сегодня.

На 11-е место эксперты поставили разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина. Изначально российский баскетболист был выбран под восьмым номером. В версии издания россиянин остался в лотерее и по-прежнему рассматривается как перспективный разыгрывающий для ближайшего будущего.

«Мемфис» в данном сценарии выбирает Дёмина в качестве потенциальной замены Джа Моранту, который снова выбыл из-за травмы и проводит худший сезон в карьере. Егор — разыгрывающий ростом 203 см, который заметно прибавил после появления в стартовой пятёрке «Бруклина». В роли стартера он набирает 10,0 очка, делает 3,4 подбора, 4,0 передачи и реализует 35,5% трёхочковых.

19-летнему защитнику предстоит продолжать работать над физическими данными и активнее зарабатывать штрафные — за 20 матчей у него всего 14 попыток с линии. При этом он уже демонстрирует сильные стороны как плеймейкер», — отмечается в описании Дёмина.

