Еврокубок: расписание матчей на 9 декабря

Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 9 декабря

Комментарии

Во вторник, 9 декабря, в Еврокубке состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Еврокубок. Расписание на 9 декабря:

20:00 мск — «Бешикташ» — «Лиеткабелис»;
21:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Гамбург Тауэрс»;
21:00 мск — «Хемниц 99» — «Паниониос»;
21:30 мск — «Бурк» — «Тренто».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026

Ранее тренер МБА-МАИ Евгений Сорокин поделился мнением о желании Андрея Зубкова попробовать себя за границей.

