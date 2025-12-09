Еврокубок: расписание матчей на 9 декабря

Во вторник, 9 декабря, в Еврокубке состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Еврокубок. Расписание на 9 декабря:

20:00 мск — «Бешикташ» — «Лиеткабелис»;

21:00 мск — «Хапоэль» Иерусалим — «Гамбург Тауэрс»;

21:00 мск — «Хемниц 99» — «Паниониос»;

21:30 мск — «Бурк» — «Тренто».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

