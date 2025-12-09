Скидки
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Андрей Воронцевич оценил уровень российского баскетбола в данный момент

Комментарии

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением об уровне российского баскетбола. Недавно клуб из Санкт-Петербурга встречался с командой «Игокеа» в рамках внутрисезонного турнира Winline Basket Cup и одержал победу со счётом 83:80.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
04 декабря 2025, четверг. 21:00 МСК
Игокеа
Лакташи
Окончен
80 : 83
Зенит
Санкт-Петербург
Игокеа: Попович, Гаврилович, Тайри, Мустапич, Илич, Антунович, Рори, Попович, Милосавлевич, Симанич, Еремич
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Вонле, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Димитриевич, Воронцевич, Емченко

«Мне кажется, наши команды немного даже посильнее [зарубежных], но тем не менее сейчас вообще слабых команд нигде нет. Была очень непростая дорога: мы сначала летели до Белграда, потом семь часов на автобусе ехали до Баня-Луки и ещё полчаса — до города, где играли. Получился непростой матч, ещё и после перерыва, поэтому не всё попадали, не всё забивали, но тем не менее одержали победу. В целом боснийцы ничем не удивили, наши порой и посильнее играют», — приводит слова Воронцевича ТАСС.

Напомним, российские команды не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года. Также в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) участия не принимает сборная России.

Новости. Баскетбол
