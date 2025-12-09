Андрей Воронцевич оценил уровень российского баскетбола в данный момент

Тяжёлый форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился мнением об уровне российского баскетбола. Недавно клуб из Санкт-Петербурга встречался с командой «Игокеа» в рамках внутрисезонного турнира Winline Basket Cup и одержал победу со счётом 83:80.

«Мне кажется, наши команды немного даже посильнее [зарубежных], но тем не менее сейчас вообще слабых команд нигде нет. Была очень непростая дорога: мы сначала летели до Белграда, потом семь часов на автобусе ехали до Баня-Луки и ещё полчаса — до города, где играли. Получился непростой матч, ещё и после перерыва, поэтому не всё попадали, не всё забивали, но тем не менее одержали победу. В целом боснийцы ничем не удивили, наши порой и посильнее играют», — приводит слова Воронцевича ТАСС.

Напомним, российские команды не участвуют в еврокубках с конца марта 2022 года. Также в турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола (ФИБА) участия не принимает сборная России.

