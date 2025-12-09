Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Терри Розир не признал себя виновным по обвинениям в ставках на свою игру

Терри Розир не признал себя виновным по обвинениям в ставках на свою игру
Комментарии

Разыгрывающий «Майами Хит» Терри Розир заявил о невиновности по обвинениям в помощи игрокам делать ставки на свои выступления в матчах НБА. Об этом информирует ESPN. Ранее баскетболист принял участие в судебном заседании в Бруклине.

31-летний спортсмен был освобождён под залог в $ 3 млн, обеспеченный его недвижимостью во Флориде и другой своей собственностью. Ему запрещено делать ставки, владеть оружием и контактировать с потерпевшими, соучастниками и свидетелями. Также Розир сдал паспорт и ограничен в поездках между Флоридой, Огайо и Нью-Йорком без разрешения суда.

По данным следствия, в марте 2023 года Розир, тогда баскетболист «Шарлотт Хорнетс», сообщил игрокам на ставках о намерении рано покинуть игру, что позволило им заработать на этом.

Следующее заседание по делу назначено на 3 марта. Розир находится в неоплачиваемом отпуске в «Хит» до окончания разбирательства.

Материалы по теме
«Лейкерс» и ряд команд НБА могут серьёзно влететь. Ведут ли ниточки к Леброну?
«Лейкерс» и ряд команд НБА могут серьёзно влететь. Ведут ли ниточки к Леброну?

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android