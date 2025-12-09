Терри Розир не признал себя виновным по обвинениям в ставках на свою игру

Разыгрывающий «Майами Хит» Терри Розир заявил о невиновности по обвинениям в помощи игрокам делать ставки на свои выступления в матчах НБА. Об этом информирует ESPN. Ранее баскетболист принял участие в судебном заседании в Бруклине.

31-летний спортсмен был освобождён под залог в $ 3 млн, обеспеченный его недвижимостью во Флориде и другой своей собственностью. Ему запрещено делать ставки, владеть оружием и контактировать с потерпевшими, соучастниками и свидетелями. Также Розир сдал паспорт и ограничен в поездках между Флоридой, Огайо и Нью-Йорком без разрешения суда.

По данным следствия, в марте 2023 года Розир, тогда баскетболист «Шарлотт Хорнетс», сообщил игрокам на ставках о намерении рано покинуть игру, что позволило им заработать на этом.

Следующее заседание по делу назначено на 3 марта. Розир находится в неоплачиваемом отпуске в «Хит» до окончания разбирательства.

