Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Единая лига показала топ-10 моментов игровой недели

Видео: Единая лига показала топ-10 моментов игровой недели
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 1 по 7 декабря.

В подборку вошли следующие действия: блок-шот и данк Георгия Жбанова, передача Дишона Пьера и данк Маркуса Бингэма, передача Джалена Адамса на Брендана Адамса, защита Евгения Бабурина, передача Мэтта Коулмэна и данк Данило Тасича, данк Антониуса Кливленда, данк Всеволода Ищенко, передача Ненада Димитриевича и данк Андрея Мартюка, добивание Би Джея Джонсона, передача Никиты Курбанова и попадание Ливио Жан-Шарля.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.

Сейчас читают:
Лето в США, наблюдения за Дёминым и шок от ситуации с Касаткиным. Яркий тренер МБА-МАИ
Эксклюзив
Лето в США, наблюдения за Дёминым и шок от ситуации с Касаткиным. Яркий тренер МБА-МАИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android