Видео: Единая лига показала топ-10 моментов игровой недели

Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила самые яркие моменты матчей игровой недели с 1 по 7 декабря.

В подборку вошли следующие действия: блок-шот и данк Георгия Жбанова, передача Дишона Пьера и данк Маркуса Бингэма, передача Джалена Адамса на Брендана Адамса, защита Евгения Бабурина, передача Мэтта Коулмэна и данк Данило Тасича, данк Антониуса Кливленда, данк Всеволода Ищенко, передача Ненада Димитриевича и данк Андрея Мартюка, добивание Би Джея Джонсона, передача Никиты Курбанова и попадание Ливио Жан-Шарля.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.