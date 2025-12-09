Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фанаты заподозрили игрока в симуляции травмы из-за симпатичной девушки-физиотерапевта

Фанаты заподозрили игрока в симуляции травмы из-за симпатичной девушки-физиотерапевта
Комментарии

Болельщики заподозрили тяжёлого форварда Тайлера Билодо в симуляции травмы. Спортсмен представляет команду UCLA Bruins, выступающую в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На протяжении нескольких матчей Билодо запрашивал медицинскую помощь на скамейке, которую ему оказывала девушка. Фото быстро распространились по социальным сетям и стали вирусными.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

После этого многие фанаты в комментариях предположили, что с игроком было всё в порядке и дискомфорта он не испытывал:

«С этим парнем всё в порядке».
«Я бы поступил на его месте так же».
«Да, я бы тоже её позвал».

Сейчас читают:
Наши баскетболисты в США: восхождение Ермакова и уверенная игра парней в системе НБА
Наши баскетболисты в США: восхождение Ермакова и уверенная игра парней в системе НБА

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android