Фанаты заподозрили игрока в симуляции травмы из-за симпатичной девушки-физиотерапевта

Болельщики заподозрили тяжёлого форварда Тайлера Билодо в симуляции травмы. Спортсмен представляет команду UCLA Bruins, выступающую в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На протяжении нескольких матчей Билодо запрашивал медицинскую помощь на скамейке, которую ему оказывала девушка. Фото быстро распространились по социальным сетям и стали вирусными.
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
После этого многие фанаты в комментариях предположили, что с игроком было всё в порядке и дискомфорта он не испытывал:
«С этим парнем всё в порядке».
«Я бы поступил на его месте так же».
«Да, я бы тоже её позвал».
