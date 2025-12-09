Фанаты заподозрили игрока в симуляции травмы из-за симпатичной девушки-физиотерапевта

Болельщики заподозрили тяжёлого форварда Тайлера Билодо в симуляции травмы. Спортсмен представляет команду UCLA Bruins, выступающую в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). На протяжении нескольких матчей Билодо запрашивал медицинскую помощь на скамейке, которую ему оказывала девушка. Фото быстро распространились по социальным сетям и стали вирусными.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

После этого многие фанаты в комментариях предположили, что с игроком было всё в порядке и дискомфорта он не испытывал:

«С этим парнем всё в порядке».

«Я бы поступил на его месте так же».

«Да, я бы тоже её позвал».

