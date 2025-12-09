Скидки
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
«Современные баскетболисты очень избалованы». Аврамович раскрыл условия жизни в Дубае

Разыгрывающий «Дубая» Алекса Аврамович высоко оценил организацию быта и тренировок команды.

«Современные баскетболисты очень избалованы — нам тут абсолютно не на что жаловаться. Уровень просто невероятный. Не только инфраструктура, но и вся организация в целом.

Помню трудные моменты в начале карьеры — например, в Кубке Европы ФИБА, когда нужно было лететь на Кипр или в Нидерланды — весь день уходил на путешествия. Приходилось дважды пересаживаться, только чтобы наконец добраться до места. Здесь ты садишься в самолёт, приезжаешь за час до вылета, всё устроено проще.

Полёты из Дубая — кроме Афин — обычно занимают пять–шесть часов. Всё сделано так, чтобы нам было удобно. Уровень невероятно высок», — приводит слова Аврамовича Basketball Sphere.

Аврамович преподал урок сербского языка для Ганькевича:

