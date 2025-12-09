Скидки
Алекса Аврамович высказал отношение к переходу молодых игроков в NCAA

Алекса Аврамович высказал отношение к переходу молодых игроков в NCAA
Комментарии

Разыгрывающий «Дубая» Алекса Аврамович поделился мнением о тенденции, когда многие молодые европейские баскетболисты принимают решение продолжить карьеру в NCAA, где они могут заключать крупные контракты.

«Честно говоря, я очень рад за них. Они обеспечивают себя и свои семьи, плюс получают образование. Мы шли к этому с большими трудностями. Их путь гораздо проще.

Европейские клубы должны обеспечивать лучшие условия для развития молодых игроков, если хотят удерживать таланты. Но давление на результат делает это сложной задачей», — приводит слова Аврамовича Basketball Sphere.

