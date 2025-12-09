Скидки
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Назван статистический показатель, который в этом сезоне НБА лишь у Дёмина и Адетокунбо

Лишь двое игроков в нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) направляют как минимум 70% своих передач под броски из-за трёхочковой линии — это разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин и тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо. Об этом информирует портал Nets World в социальных сетях со ссылкой на журналиста Лукаса Каплана.

В нынешнем сезоне НБА Дёмин к настоящему моменту принял участие в 21 матче. В среднем за встречу Егор набирал 8,3 очка, совершал 3,3 подбора, а также отдавал 3,7 передачи. «Бруклин» сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице НБА Восточной конференции, имея в активе шесть побед и 17 поражений.

Бросковая рутина Егора Дёмина перед матчами НБА:

