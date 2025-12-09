Александр Секулич — о Хавьере Паскуале: мы не друзья

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич ответил на вопрос по поводу предыдущего наставника сине-бело-голубых Хавьера Паскуаля.

«Да, мы уже встречались раньше. Мы не друзья, мы коллеги. Я его очень уважаю, и он говорил с уважением обо мне и моей работе тренера. Нет необходимости рассказывать вам о Хавьере, потому что все здесь, в Санкт-Петербурге – и не только в Санкт-Петербурге, но и во всей Европе – знают его. Он ещё и чемпион Евролиги, и это многое говорит о его способностях. Я познакомился с ним, когда он был тренером «Барселоны», и считаю, что у нас прекрасные отношения», — сказал Секулич в интервью «Я на спорте».

На посту главного тренера «Зенита» Секулич сменил Паскуаля по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

