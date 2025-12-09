Фото: Шакил О’Нил отреагировал на слухи о близости с замужней женщиной

Легенда НБА Шакил О’Нил пресёк появившиеся в социальных сетях намёки на его связь с замужней женщиной после публикации фото.

Ранее близкая подруга баскетболиста Моник Мартин выложила совместный снимок с Шаком, добавив подпись: «Мой любимый парень вернулся в город и, конечно, заглянул, чтобы увидеть своих любимых людей! Всегда настоящий джентльмен».

Фото: Из личного архива Моник Мартин

Один из аккаунтов в социальных сетях перепостил снимок, подав его с намёком на «близкие отношения». О’Нил, увидев публикацию, жёстко отреагировал, подчеркнув, что женщина — жена его друга.

«Да, это жена моего приятеля. Видно, что ваша страничка на мели и нуждается в деньгах. Хорошая попытка — именно поэтому вы всегда будете нищим блогом. Но спасибо, что делаете меня богаче, болваны», — написал Шакил в комментарии.

