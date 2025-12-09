Скидки
Главная Баскетбол Новости

Двое российских баскетболистов дисквалифицированы на два года

Двое российских баскетболистов дисквалифицированы на два года
Комментарии

Двое игроков брянской «Десны» — центровой Сергей Жульков и форвард Иван Мохнарылов — дисквалифицированы на два года. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Такое решение приняла Комиссия РФБ по предотвращению противоправного влияния на результаты баскетбольных матчей и борьбе с ним.

Сообщается, что комиссия изучила сведения о ставках, которые игроки делали в букмекерских конторах и тотализаторах на матчи Газпромбанк Кубка России. Спортсмены дисквалифицированы на 24 месяца — до 8 декабря 2027 года.

Ранее разыгрывающий «Майами Хит» Терри Розир не признал себя виновным по обвинениям в ставках на свою игру.

