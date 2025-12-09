Секулич оценил место Санкт-Петербурга в списке самых красивых городов мира

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич поделился мнением о Санкт-Петербурге.

«Любимые места Санкт-Петербурга? Пока у меня не было достаточно времени осмотреть город. Город прекрасный, изумительный. Я бывал здесь раньше. Поэтому я больше не удивляюсь красоте этого города. Для меня он всё равно один из самых красивых городов Европы и даже мира. Я бывал во многих городах мира, но такого города, как Санкт-Петербург, я нигде не видел», — сказал Секулич в интервью «Я на спорте».

На посту наставника сине-бело-голубых словенский специалист сменил испанца Хавьера Паскуаля, покинувшего «Зенит» по окончании прошлого сезона Единой лиги ВТБ.

