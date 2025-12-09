Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Близкий друг Леброна категорично ответил, останется ли игрок в «Лейкерс» до конца сезона

Близкий друг Леброна категорично ответил, останется ли игрок в «Лейкерс» до конца сезона
Комментарии

Рич Пол, спортивный агент и близкий друг лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ответил на вопрос по поводу будущего спортсмена. По словам Пола, ветеран точно доиграет сезон в калифорнийской команде.

«Уйдёт ли Леброн? Нет. Куда он уйдёт? Сделает ли Леброн «Никс» лучше? Да, конечно, но 29 других команд ответили бы то же самое», — сказал Пол в интервью обозревателю Максу Келлерману (видео доступно в социальных сетях).

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в семи матчах, где в среднем набирал 16,1 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,6 передачи.

Сейчас читают:
Вы это видели? Леброн в одиночку закрыл матч, накидав в концовке 10 очков подряд!
Видео
Вы это видели? Леброн в одиночку закрыл матч, накидав в концовке 10 очков подряд!

Болельщицу удалили с матча «Лейкерс» рядом с Леброном:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android