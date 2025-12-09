Близкий друг Леброна категорично ответил, останется ли игрок в «Лейкерс» до конца сезона

Рич Пол, спортивный агент и близкий друг лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, ответил на вопрос по поводу будущего спортсмена. По словам Пола, ветеран точно доиграет сезон в калифорнийской команде.

«Уйдёт ли Леброн? Нет. Куда он уйдёт? Сделает ли Леброн «Никс» лучше? Да, конечно, но 29 других команд ответили бы то же самое», — сказал Пол в интервью обозревателю Максу Келлерману (видео доступно в социальных сетях).

В нынешнем сезоне НБА Леброн к настоящему моменту принял участие в семи матчах, где в среднем набирал 16,1 очка, совершал 4,7 подбора и отдавал 7,6 передачи.

