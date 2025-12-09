В ЕЛ сравнили бросок ЦСКА за 0,6 сек с двухочковым Белова, лишившим золота ОИ сборную США

Пресс-служба Единой лиги ВТБ отметила момент, который позволил ЦСКА сравнять счёт за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти в матче регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань». Армейцы проигрывали 81:83, но сумели реализовать двухочковый бросок и перевести встречу в овертайм. В итоге красно-синие победили — 95:90.

«Где-то мы это уже видели… Перед стартом новой игровой недели пересматриваем лучший момент прошедшей! Никита Курбанов и Ливио Жан-Шарль повторили легендарный момент Ивана Едешко и Александра Белова на Олимпийских играх — 1972. Брали пример с лучших!» — говорится в сообщении Единой лиги.

Напомним, Иван Едешко отдавал передачу через всю площадку на Александра Белова на последних секундах финального матча Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где сборная СССР встречалась с национальной командой США. Белов реализовал бросок и принёс сборной СССР первое золото Олимпийских игр.

