Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

В ЕЛ сравнили бросок ЦСКА за 0,6 сек с двухочковым Белова, лишившим золота ОИ сборную США

В ЕЛ сравнили бросок ЦСКА за 0,6 сек с двухочковым Белова, лишившим золота ОИ сборную США
Комментарии

Пресс-служба Единой лиги ВТБ отметила момент, который позволил ЦСКА сравнять счёт за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти в матче регулярного чемпионата с «Локомотивом-Кубань». Армейцы проигрывали 81:83, но сумели реализовать двухочковый бросок и перевести встречу в овертайм. В итоге красно-синие победили — 95:90.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 95
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Ищенко - 19, Миллер - 15, Мартин - 13, Джонсон - 12, Мур - 12, Квитковских - 9, Хантер - 7, Попов - 3, Темиров, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Тримбл - 35, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Курбанов - 8, Ухов - 6, Уэйр - 5, Чадов - 4, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

«Где-то мы это уже видели… Перед стартом новой игровой недели пересматриваем лучший момент прошедшей! Никита Курбанов и Ливио Жан-Шарль повторили легендарный момент Ивана Едешко и Александра Белова на Олимпийских играх — 1972. Брали пример с лучших!» — говорится в сообщении Единой лиги.

Напомним, Иван Едешко отдавал передачу через всю площадку на Александра Белова на последних секундах финального матча Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где сборная СССР встречалась с национальной командой США. Белов реализовал бросок и принёс сборной СССР первое золото Олимпийских игр.

Достижения сборных России по баскетболу:

Комментарии
