Леброн обратился к Дончичу, ставшему отцом второй дочки

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил товарища по команде Луку Дончича с рождением дочери.
«Поздравляю, брат!» — написал Леброн в социальных сетях.
Напомним, невеста Дончича, Анамария Голтес, родила дочку в начале декабря. Девочку назвали Оливией. Для пары это вторая дочка.
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету калифорнийской команды 17 побед и шесть поражений.
Ранее словенский спортсмен ответил на вопрос по поводу недавнего прибавления в семье.
В Калифорнии открыли мурал, посвящённый Дончичу и Коби Брайанту: