Леброн обратился к Дончичу, ставшему отцом второй дочки

Леброн обратился к Дончичу, ставшему отцом второй дочки
Комментарии

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил товарища по команде Луку Дончича с рождением дочери.

«Поздравляю, брат!» — написал Леброн в социальных сетях.

Напомним, невеста Дончича, Анамария Голтес, родила дочку в начале декабря. Девочку назвали Оливией. Для пары это вторая дочка.

В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает второе место в турнирной таблице НБА Западной конференции. На счету калифорнийской команды 17 побед и шесть поражений.

Ранее словенский спортсмен ответил на вопрос по поводу недавнего прибавления в семье.

Новости. Баскетбол
