Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Баскетбол

Шэмс Чарания сообщил, какие клубы НБА заинтересованы в подписании Энтони Дэвиса

Шэмс Чарания сообщил, какие клубы НБА заинтересованы в подписании Энтони Дэвиса
Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания на своей странице в социальной сети X сообщил, что какие клубы заинтересованы в подписании 32-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Энтони Дэвиса, выступающего на позиции центрового.

Согласно имеющейся информации, ожидается, что Дэвисом будут интересоваться «Детройт Пистонс», «Атланта Хоукс» и «Торонто Рэпторс».

Напомним, в текущем сезоне североамериканской организации Дэвис принял участие в 10 матчах. В среднем за игру Энтони набирает 19,6 очка, делает 10,2 подбора, отдаёт 3,2 передачи, а также совершает 1,6 блок-шота и 1,2 перехвата.

