«Уязвимы». Агент Леброна пояснил свои сомнения по поводу перспектив «Лейкерс» в плей-офф

Рич Пол, спортивный агент и близкий друг лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса дал оценку шансов команды в плей-офф. По его мнению, у «Лейкерс» недостаточно ресурсов для выхода в финал Западной конференции, а стиль игры команды будет слишком предсказуем в решающей стадии сезона.

«Не думаю, что у них хватит ресурсов для выхода в финал конференции, в плей-офф их стиль игры будет слишком предсказуем и уязвим для соперников», — сообщил Рич Пол в своём подкасте Game Over с Максом Келлерманом.

Ранее Пол ответил на вопрос по поводу будущего Леброна Джеймса. По его словам, ветеран точно доиграет сезон в калифорнийской команде.