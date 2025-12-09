Скидки
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Леброн выбрал лучший сезон в карьере. Это не чемпионский год с «Кливлендом»

Леброн выбрал лучший сезон в карьере. Это не чемпионский год с «Кливлендом»
40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда, выбрал лучший сезон в своей карьере.

«Если говорить о сезоне, в котором я чувствовал себя максимально цельным и состоявшимся как баскетболист, для меня это, безусловно, 2018 год», — приводит слова Джеймса аккаунт NBACentral в социальной сети Х.

Примечательно, что звёздный форвард не стал упоминать сезон-2015/2016, по итогам которого он с «Кливленд Кавальерс» стал чемпионом НБА.

Напомним, в текущем сезоне лиги Леброн принял участие в семи матчах. В среднем за игру Джеймс набирает 16,1 очка, делает 4,7 подбора, отдаёт 7,6 передачи, а также совершает 0,7 перехвата.

