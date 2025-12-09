В ФИБА пояснили, в каком случае сборная России по баскетболу примет участие в ОИ-2028

Генеральный секретарь ФИБА Андреас Загклис пояснил, что имелось в виду под чрезвычайными мерами организации для обеспечения участия национальных команд России и Беларуси в Олимпийских играх 2028 года.

— В недавнем заявлении, посвящённом отстранению национальных сборных России и Белоруссии, ФИБА подчеркнула, что готова принять экстренные меры для обеспечения участия национальных команд России и Беларуси в Олимпийских играх 2028 года в случае улучшения политической ситуации. Не могли бы вы пояснить, что подразумевается под этими мерами? И есть ли у ФИБА уже план на этот счёт?

— Вы абсолютно правы. Однако хотел бы внести одну поправку. Мы не говорили «когда позволит политическая ситуация», а использовали выражение «когда позволят обстоятельства», поскольку существует множество факторов, которые могут измениться.

Как вы помните, всё началось с рекомендации МОК. Нам также необходимо ознакомиться с позицией МОК, и именно поэтому мы запланировали еще одну встречу после сессии МОК, которая состоится в середине февраля. На этой встрече мы обсудим этот вопрос.

Баскетбольный календарь был составлен с учётом взаимосвязи различных соревнований. В рамках уже начавшегося цикла, если и когда, ожидается, что это произойдёт в ближайшем или среднесрочном будущем, в среднесрочной перспективе, будет принято решение об интеграции белорусской национальной сборной.

Мы не хотим, чтобы баскетболисты оказывались в менее выгодном положении по сравнению с игроками и спортсменами из других командных олимпийских видов спорта только из-за особенностей нашего календаря.

Сейчас, когда в календаре есть отборочные матчи, мы знаем, что Россия и Беларусь не смогут участвовать в женском Евробаскете-2027, так как квалификация началась две недели назад, а их сборных там нет. Также мы понимаем, что Россия и Беларусь не будут представлены на мужском чемпионате мира по баскетболу ФИБА в Дохе, Катар, в 2027 году.

Поэтому у нас нет возможности пригласить их на соревнования. Даже если бы правление приняло решение вернуть их на прошлой неделе, мы бы не смогли организовать их участие в двух или трёх крупных мероприятиях.

Из опыта других видов спорта знаем, что они могут вернуть своих спортсменов гораздо позже, так как у них другой календарь. Центральный совет обсудил этот вопрос и пришёл к выводу, когда придёт время, нам, возможно, придётся изменить систему квалификации, а не сами соревнования. Это необходимо, чтобы учесть интересы спортсменов из этих двух стран. Хотя у нас есть много планов, все они могут быть изменены.

Конечно, я имел удовольствие обсудить эту тему после встречи с членом правления Андреем Кириленко, который, согласно законодательству, не мог участвовать в этом обсуждении. Он задал мне тот же вопрос. Я ответил ему, что у нас есть варианты, но всё зависит от времени. Наступит момент, когда будет слишком поздно. Мы не можем вернуть Россию и Беларусь к отбору на ОИ в Лос-Анджелесе. Если это произойдёт слишком поздно. Что значит «слишком поздно»? Сегодня не знаю, потому что мы не продвинулись так далеко. Планируем рассмотреть, как перестроить квалификацию, — сказал Загклис на ежегодной видео конференции ФИБА.