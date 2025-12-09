Скидки
Баскетбол

Андреас Загклис — о евротурнире НБА: не сомневаюсь, что это случится

Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис заявил, что не сомневается в запуске в Европе нового турнира при поддержке НБА.

«Я не сомневаюсь. Это думаю, ответ на первую часть вашего вопроса. Я думаю, это случится, и верю, что это случится.

Что касается системы отбора, пока вы хорошо выступаете в своей национальной лиге, у вас будет шанс. Конечно, нам придётся смотреть на рейтинги, прорабатывать детали… Этот уровень открытости — не просто красивые слова на бумаге о европейской спортивной модели. Это двигатель, который производит игроков. А с точки зрения болельщиков, это ещё и вопрос уважения к фанатам тех клубов, которые до сих пор не имели ни малейшего реалистичного шанса увидеть, как их команда достигает вершины, выигрывая снова и снова», — заявил Загклис на ежегодной конференции ФИБА Европы.

По его словам, такая система даст надежду клубам и переведёт её в инвестиции в баскетбол, распределённые по сотням команд, выступающих в национальных чемпионатах. Он отметил, что ФИБА будет представлять на переговорах не только свои ассоциации, но и национальные лиги, многие из которых имеют 100-летнюю историю и прочные бизнес-модели.

