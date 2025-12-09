Скидки
Главная Баскетбол Новости

Игорь Куделин: против Яо Мина было играть легче, чем против Арвидаса Сабониса

Игорь Куделин: против Яо Мина было играть легче, чем против Арвидаса Сабониса
Комментарии

Именитый российский баскетболист Игорь Куделин вспомнил свои впечатления от игры с легендарным советско-литовским баскетболистом, чемпионом Олимпиады-1988 Арвидасом Сабонисом.

«Я скажу, что против Яо Мина было играть легче, чем против Сабаса (имеется в виду Арвидас Сабонис. — Прим. «Чемпионата»). Потому что Сабас был разносторонним. Ерёмин рассказывал, идёшь в нападение, Гомельский тебе говорит одно играть, а ты вот так ухо показал, а Мышкин уже под кольцом. То есть не надо ничего было делать. Он только за ухо себя почесал, это была их фишка, потому что они в номере об этом договорились.

Говорит, я не буду это играть, просто тебе вот так покажу, а ты стой там, тебе мяч дам. Вот и у них всё то же самое было. Играется заслон наведением, правильно? Вдруг литовец придумывает место, на него выходит защитник, но он стоя к тебе лицом, делает такой пас. Снайпер выбегает, он понимает, что ему вот здесь на подносе. Ты же там работаешь руками, машешь, давление на мяч. Тут резко так на подносике мяч поставили, Курт выбежал, забил», — сказал Куделин в интервью на YouTube-канале First&Red.

