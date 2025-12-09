Уорти — о роли Леброна в «Лейкерс»: когда нужен старший брат, он берёт дело в свои руки

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Уорти прокомментировал игру Леброна Джеймса после победы над «Филадельфией Сиксерс». Он отметил, что ветеран даёт развиваться молодым игрокам, но в нужный момент берёт игру на себя.

«В этом и заключается красота сезона Леброна в этом году. Он будет делать то, что хочет. Он будет выходить в стартовом составе. Джеймс видит всех этих молодых талантов и даёт им возможность раскрыться. Но когда нужен старший брат, он берёт дело в свои руки. Именно это Леброн и сделал.

Он может сделать это с помощью очков, может сделать это с помощью передач, как в важной игре с Руи [Хатимурой]. Думаю, он просто наблюдает за происходящим. У него не было такого сезона, когда ему приходилось расслабляться и сидеть сложа руки… [Но] когда тебе нужно, чтобы он проявил себя, он будет там и сделает это», — приводит слова Уорти издание The Sports Rush.

Джеймс, который в этом сезоне вернулся в строй после проблем с седалищным нервом, набрал 29 очков в матче с «Филадельфией». Ранее прервалась его 18-летняя серия игр, где он набирал двузначное количество очков в каждом матче.