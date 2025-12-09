Скидки
Уорти — о роли Леброна в «Лейкерс»: когда нужен старший брат, он берёт дело в свои руки

Комментарии

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Джеймс Уорти прокомментировал игру Леброна Джеймса после победы над «Филадельфией Сиксерс». Он отметил, что ветеран даёт развиваться молодым игрокам, но в нужный момент берёт игру на себя.

НБА — регулярный чемпионат
08 декабря 2025, понедельник. 03:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
108 : 112
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Эмбиид - 16, Эджкомб - 15, Джордж - 12, Драммонд - 11, Маккейн - 8, Граймс - 7, Барлоу - 7, Уокер - 4, Лоури, Эдвардс, Брум, Гордон, Бона
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Джеймс - 29, Хатимура - 17, Эйтон - 14, Ривз - 11, Ларэвиа - 4, Винсент - 3, Хэйс - 3, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Клебер

«В этом и заключается красота сезона Леброна в этом году. Он будет делать то, что хочет. Он будет выходить в стартовом составе. Джеймс видит всех этих молодых талантов и даёт им возможность раскрыться. Но когда нужен старший брат, он берёт дело в свои руки. Именно это Леброн и сделал.

Он может сделать это с помощью очков, может сделать это с помощью передач, как в важной игре с Руи [Хатимурой]. Думаю, он просто наблюдает за происходящим. У него не было такого сезона, когда ему приходилось расслабляться и сидеть сложа руки… [Но] когда тебе нужно, чтобы он проявил себя, он будет там и сделает это», — приводит слова Уорти издание The Sports Rush.

Джеймс, который в этом сезоне вернулся в строй после проблем с седалищным нервом, набрал 29 очков в матче с «Филадельфией». Ранее прервалась его 18-летняя серия игр, где он набирал двузначное количество очков в каждом матче.

Новости. Баскетбол
Все новости RSS

