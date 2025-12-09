Агент Леброна дал категоричный ответ о возможном уходе Джеймс из «Лейкерс»

Спортивный агент Рич Пол, являющийся основателем фирмы Klutch Sports Group, высказался о будущем своего подопечного — 40-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса.

— Реалистично ли, что Леброн Джеймс — это тот парень, который не остнется в «Лейкерс» к концу этого года?

— Нет.

— Он будет в «Лейкерс» к концу этого года?

— Да. Куда он уедет?

— Я имею в виду, что «Нью-Йорк» приходит на ум [как один из вероятных вариантов для его перехода].

— Это мечта, — сказал Пол в интервью на YouTube-канале Game Over with Max Kellerman and Rich Paul.