Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
21:30 Мск
Баскетбол Новости

ЦСКА — «Бетсити Парма», результат матча 9 декабря 2025, счет 93:55, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА разгромил «Парму» в домашнем матче, прервав их серию из трёх побед
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Мегаспорт» ЦСКА принимал «Бетсити Парму». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 93:55 (19:12, 29:13, 27:23, 18:7).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 55
Бетсити Парма
Пермский край
ЦСКА: Тримбл - 17, Кливленд - 13, Руженцев - 11, Антонов - 11, Жан-Шарль - 8, Уэйр - 7, Митрович - 7, Карпенко - 6, Ухов - 5, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов
Бетсити Парма: Адамс - 12, Картер - 10, Адамс - 9, Сандерс - 6, Ильницкий - 5, Шашков - 5, Свинин - 3, Егоров - 3, Захаров - 2, Хопкинс, Стафеев, Якушин

Лучшую результативность в составе составе ЦСКА показал Мело Тримбл, в активе которого 17 очков, четыре передачи, три перехвата и три подбора, Антониус Кливленд, на его счету 13 очков, три передачи, два перехвата и четыре подбора, Семён Антонов, который набрал 11 очков и сделал три подбора, а также Самсон Руженцев, он записал на свой счёт 11 очков, а также достиг отметки в 1000 очков в Единой лиге.

В составе «Пармы» себя показали Брендан Адамс, в активе которого 12 очков, четыре подбора, три передачи и два перехвата, Террелл Картер, он набрал 10 очков, сделал 11 подборов, четыре передачи и два перехвата.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с «Самарой». Встреча пройдёт 12 декабря и начнётся в 19:30 мск. «Бетсити Парма» проведёт следующую игру на выезде — 14 декабря команда встретится с «Локомотивом-Кубань» в Перми. Игра стартует в 15:00 мск.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Новости. Баскетбол
