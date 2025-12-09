ЦСКА разгромил «Парму» в домашнем матче, прервав их серию из трёх побед

Завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. На арене «Мегаспорт» ЦСКА принимал «Бетсити Парму». Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счётом 93:55 (19:12, 29:13, 27:23, 18:7).

Лучшую результативность в составе составе ЦСКА показал Мело Тримбл, в активе которого 17 очков, четыре передачи, три перехвата и три подбора, Антониус Кливленд, на его счету 13 очков, три передачи, два перехвата и четыре подбора, Семён Антонов, который набрал 11 очков и сделал три подбора, а также Самсон Руженцев, он записал на свой счёт 11 очков, а также достиг отметки в 1000 очков в Единой лиге.

В составе «Пармы» себя показали Брендан Адамс, в активе которого 12 очков, четыре подбора, три передачи и два перехвата, Террелл Картер, он набрал 10 очков, сделал 11 подборов, четыре передачи и два перехвата.

В следующем матче ЦСКА дома сыграет с «Самарой». Встреча пройдёт 12 декабря и начнётся в 19:30 мск. «Бетсити Парма» проведёт следующую игру на выезде — 14 декабря команда встретится с «Локомотивом-Кубань» в Перми. Игра стартует в 15:00 мск.