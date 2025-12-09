Скидки
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Пармой»

Владимир Гомельский прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Пармой»
Комментарии

Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал разгромную победу московского ЦСКА в матче с пермской «Пармой» (93:55).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 55
Бетсити Парма
Пермский край
ЦСКА: Тримбл - 17, Кливленд - 13, Руженцев - 11, Антонов - 11, Жан-Шарль - 8, Уэйр - 7, Митрович - 7, Карпенко - 6, Ухов - 5, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов
Бетсити Парма: Адамс - 12, Картер - 10, Адамс - 9, Сандерс - 6, Ильницкий - 5, Шашков - 5, Свинин - 3, Егоров - 3, Захаров - 2, Хопкинс, Стафеев, Якушин

«Ожидал более напряжённой борьбы. Однако с первых минут армейцы показали, что они мотивированы в любом составе. И честно говоря, разрыв в счёте только рос. В команде ЦСКА все 12 игроков, заявленных в протоколе, вышли на поле, из них 11 набрали очки. Неудачником с нулём [очков] стал Никита Курбанов. Но мне остаётся сказать, что все эти мячи, которые он промазал, были с фолами. Судьи пропустили, я Никите сочувствую.

Интересный момент. Достаточно долгий игровой отрезок. Сегодня Евгений Пашутин играл в зонную защиту. Но армейцы оказались к этому готовы. Они разбивали зону, особенно когда на площадке в качестве центрового был Жан Шарль, его короткие отбивки под бросок, бросок шёл. То есть зона ЦСКА не смутила. Личная защита. Понятно, что полноценной замены Адамсу, Картеру у Пашутина нет. А молодые игроки, даже Лев Свинин, не произвели на меня сегодня впечатления», — сказал Гомельский в видео, опубликовав его в своём телеграм-канале.

