Владимир Гомельский прокомментировал разгромную победу ЦСКА в матче с «Пармой»

Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский прокомментировал разгромную победу московского ЦСКА в матче с пермской «Пармой» (93:55).

«Ожидал более напряжённой борьбы. Однако с первых минут армейцы показали, что они мотивированы в любом составе. И честно говоря, разрыв в счёте только рос. В команде ЦСКА все 12 игроков, заявленных в протоколе, вышли на поле, из них 11 набрали очки. Неудачником с нулём [очков] стал Никита Курбанов. Но мне остаётся сказать, что все эти мячи, которые он промазал, были с фолами. Судьи пропустили, я Никите сочувствую.

Интересный момент. Достаточно долгий игровой отрезок. Сегодня Евгений Пашутин играл в зонную защиту. Но армейцы оказались к этому готовы. Они разбивали зону, особенно когда на площадке в качестве центрового был Жан Шарль, его короткие отбивки под бросок, бросок шёл. То есть зона ЦСКА не смутила. Личная защита. Понятно, что полноценной замены Адамсу, Картеру у Пашутина нет. А молодые игроки, даже Лев Свинин, не произвели на меня сегодня впечатления», — сказал Гомельский в видео, опубликовав его в своём телеграм-канале.