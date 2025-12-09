Скидки
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Единая лига – 2025/2026: результаты на 9 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 9 декабря
Комментарии

Во вторник, 9 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 cостоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Единая лига. Результаты на 9 декабря:

ЦСКА — «Бетсити Парма» — 93:55.

В сезоне-2024/2025 Единой лиги принимают участие 12 команд, которые сыграют в регулярном чемпионате четыре круга каждый с каждым (по две игры дома и по две — на выезде).

Клубы, которые займут места с первого по шестое, сыграют в плей-офф, а команды, которые после регулярки будут находиться на местах с седьмого по 10-е, попадут в стадию плей-ин, где поборются за оставшиеся два места в плей-офф.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
