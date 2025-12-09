Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это был шок». Тренер МБА-МАИ — об аресте Даниила Касаткина во Франции

«Это был шок». Тренер МБА-МАИ — об аресте Даниила Касаткина во Франции
Даниил Касаткин
Комментарии

Тренер в структуре МБА-МАИ Евгений Сорокин объяснил свои эмоции, когда узнал, что игрока московского клуба Даниила Касаткина арестовали во Франции.

«До сих пор очень хорошо помню тот момент, когда узнал эту новость. Я шёл с игры Летней лиги, был тогда в Вегасе, услышал, что Даня уже больше двух недель находится под стражей. В тот момент об этом только объявили. Это был шок…

Первое, что сделал — созвонился с руководством клуба, с тренерским штабом. Мы попытались скоординировать свои действия. И первая реакция была не в духе «кто что должен сделать», а именно «что каждый может сделать». Это не обсуждалось в категориях обязательств, это был порыв. Мы понимали: нужно сделать всё возможное, чтобы хоть как-то помочь ситуации разрешиться.

С того момента не было ни одного дня, когда не думал об этом. За три года совместной работы с Даней у нас накопилось огромное количество совместных часов до или после тренировок. Это была разная работа: симуляция игровых ситуаций, просмотр видео, обсуждение моментов. И это, без преувеличения, каждый день!

Мы смотрели баскетбол в «Сапсане» по пути в Петербург, в самолёте в Красноярск, за обедом, в автобусе после игры в Нижнем Новгороде, мы постоянно говорили о баскетболе. Даня — человек с феноменальной рабочей этикой, с отношением к баскетболу, к которому стоит стремиться и молодым, и опытным игрокам.

Поэтому вдвойне тяжело всем, кто его знает, кто знаком с ним, с его родителями, с его отношением к делу, к жизни. Это очень образованный, интеллигентный человек, который по-настоящему любит баскетбол. И то, что с ним происходит, как долго всё это тянется, поражает. Хочется лишь повторить: все ждут Даню домой. Всем, кто его знает, очевидно, это страшное недоразумение. Как бы это ни звучало, но иначе назвать происходящее очень сложно», — сказал Евгений Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.

Сейчас читают:
Лето в США, наблюдения за Дёминым и шок от ситуации с Касаткиным. Яркий тренер МБА-МАИ
Эксклюзив
Лето в США, наблюдения за Дёминым и шок от ситуации с Касаткиным. Яркий тренер МБА-МАИ
Баскетболиста Даниила Касаткина экстрадируют в США: что известно на данный момент. LIVE
Live
Баскетболиста Даниила Касаткина экстрадируют в США: что известно на данный момент. LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android