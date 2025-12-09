«Это был шок». Тренер МБА-МАИ — об аресте Даниила Касаткина во Франции

Тренер в структуре МБА-МАИ Евгений Сорокин объяснил свои эмоции, когда узнал, что игрока московского клуба Даниила Касаткина арестовали во Франции.

«До сих пор очень хорошо помню тот момент, когда узнал эту новость. Я шёл с игры Летней лиги, был тогда в Вегасе, услышал, что Даня уже больше двух недель находится под стражей. В тот момент об этом только объявили. Это был шок…

Первое, что сделал — созвонился с руководством клуба, с тренерским штабом. Мы попытались скоординировать свои действия. И первая реакция была не в духе «кто что должен сделать», а именно «что каждый может сделать». Это не обсуждалось в категориях обязательств, это был порыв. Мы понимали: нужно сделать всё возможное, чтобы хоть как-то помочь ситуации разрешиться.

С того момента не было ни одного дня, когда не думал об этом. За три года совместной работы с Даней у нас накопилось огромное количество совместных часов до или после тренировок. Это была разная работа: симуляция игровых ситуаций, просмотр видео, обсуждение моментов. И это, без преувеличения, каждый день!

Мы смотрели баскетбол в «Сапсане» по пути в Петербург, в самолёте в Красноярск, за обедом, в автобусе после игры в Нижнем Новгороде, мы постоянно говорили о баскетболе. Даня — человек с феноменальной рабочей этикой, с отношением к баскетболу, к которому стоит стремиться и молодым, и опытным игрокам.

Поэтому вдвойне тяжело всем, кто его знает, кто знаком с ним, с его родителями, с его отношением к делу, к жизни. Это очень образованный, интеллигентный человек, который по-настоящему любит баскетбол. И то, что с ним происходит, как долго всё это тянется, поражает. Хочется лишь повторить: все ждут Даню домой. Всем, кто его знает, очевидно, это страшное недоразумение. Как бы это ни звучало, но иначе назвать происходящее очень сложно», — сказал Евгений Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.