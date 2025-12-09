Тренер МБА-МАИ ответил, считает ли он политизированным арест Касаткина во Франции

Российский тренер Евгений Сорокин, работающий в штабе Василия Карасёва в МБА-МАИ, высказался о ситуации с арестом баскетболиста Даниила Касаткина во Франции.

— Вы не думаете, что это максимально политизированное решение?

— Знаете, сложность современного мира в том, что мы живём в эпоху переизбытка информации и одновременно в эпоху исключительной ценности правдивой информации. У нас создаётся иллюзия, будто мы знаем всё, ведь доступ к любым знаниям открыт. Но что из этого достоверно и применимо — сказать трудно.

Так и в с ситуации с Даней. К гигантскому сожалению, это большая трагедия. И сейчас у всех — и у нас, и у его семьи — есть время, которое тянется бесконечно долго, чтобы подумать об этом.

Чувствую острую нехватку достоверной информации. Думаю, Даня, его представители и родные ощущают то же самое. Если бы в этой истории было меньше белых пятен и больше конкретики, уверен, Даня уже был бы с нами.

Потому что общаясь с ним ежедневно на протяжении трёх сезонов, могу абсолютно точно сказать: у этой истории не может быть никакой другой мотивации или почвы, кроме как совершенно далёкой от справедливости, — сказал Евгений Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.