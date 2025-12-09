Андрей Кириленко посетил хоккейный матч «Юты Мамонт» с «Лос-Анджелес Кингз»

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андрей Кириленко посетил игру хоккейного клуба «Юта Мамонт» с «Лос-Анджелес Кингз» (2:4).

«Второй день в Юте. В прошлом году в Солт-Лейк-Сити появилась ещё одна профессиональная команда — Utah Mammoth. Было интересно посмотреть хоккей на арене, где исторически играли Utah Jazz. Тем более за команду играют три наших спортсмена.

На матче увиделся с Дуэйном Уэйдом. Мы не раз пересекались на паркете, а сейчас он является одним из совладельцев Utah Jazz», — написал в своём телеграм-канале Кириленко.