Бур-ан-Бресс — Доломити Энергия Тренто. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол Новости

Андрей Кириленко посетил хоккейный матч «Юты Мамонт» с «Лос-Анджелес Кингз»

Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андрей Кириленко посетил игру хоккейного клуба «Юта Мамонт» с «Лос-Анджелес Кингз» (2:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 05:00 МСК
Юта Мамонт
Солт-Лейк-Сити
Окончен
2 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Фиала) – 07:50     0:2 Армиа (Фиала) – 10:08     1:2 Гюнтер (Келлер, Сергачёв) – 20:34 (pp)     1:3 Копитар (Кемпе, Эдмундсон) – 43:27     2:3 Келлер (Шмальц, Петерка) – 52:15     2:4 Армиа – 58:22    

«Второй день в Юте. В прошлом году в Солт-Лейк-Сити появилась ещё одна профессиональная команда — Utah Mammoth. Было интересно посмотреть хоккей на арене, где исторически играли Utah Jazz. Тем более за команду играют три наших спортсмена.

На матче увиделся с Дуэйном Уэйдом. Мы не раз пересекались на паркете, а сейчас он является одним из совладельцев Utah Jazz», — написал в своём телеграм-канале Кириленко.

«В первый день отпуска приятно приехать в Юту». Кириленко посетил матч «Джаз» в НБА
