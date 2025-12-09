Скидки
Главная Баскетбол Новости

Андреас Пистиолис отреагировал на успешное выступление ЦСКА в матче с «Пармой»

Андреас Пистиолис отреагировал на успешное выступление ЦСКА в матче с «Пармой»
Комментарии

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис высказался насчёт разгромной победы своих подопечных в матче с пермской «Пармой» (93:55).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
93 : 55
Бетсити Парма
Пермский край
ЦСКА: Тримбл - 17, Кливленд - 13, Руженцев - 11, Антонов - 11, Жан-Шарль - 8, Уэйр - 7, Митрович - 7, Карпенко - 6, Ухов - 5, Ганькевич - 4, Астапкович - 4, Курбанов
Бетсити Парма: Адамс - 12, Картер - 10, Адамс - 9, Сандерс - 6, Ильницкий - 5, Шашков - 5, Свинин - 3, Егоров - 3, Захаров - 2, Хопкинс, Стафеев, Якушин

«В первую очередь благодарю всех, кто пришёл сегодня на арену. Очень важно, что болельщики вместе с нами, хотя понимаю, что сегодня не лучший день и время для игры, но мы чувствовали их присутствие. Хочу выразить беспокойство и поддержку в отношении Хопкинса, который получил травму. Меня всегда очень эмоционально задевают такие моменты, когда молодой баскетболист получает повреждение. Надеюсь, ничего серьёзного, и он скоро вернётся в строй. Что касается игры, мы были серьёзны и собраны, итоговая разница особенно ценна, потому что она была достигнута во встрече с очень хорошей командой, которая показывает классный баскетбол. Нам нужно строить свою игру в дальнейшем на таком же уровне», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

