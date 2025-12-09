Андреас Пистиолис отреагировал на успешное выступление ЦСКА в матче с «Пармой»

Главный тренер московского клуба ЦСКА Андреас Пистиолис высказался насчёт разгромной победы своих подопечных в матче с пермской «Пармой» (93:55).

«В первую очередь благодарю всех, кто пришёл сегодня на арену. Очень важно, что болельщики вместе с нами, хотя понимаю, что сегодня не лучший день и время для игры, но мы чувствовали их присутствие. Хочу выразить беспокойство и поддержку в отношении Хопкинса, который получил травму. Меня всегда очень эмоционально задевают такие моменты, когда молодой баскетболист получает повреждение. Надеюсь, ничего серьёзного, и он скоро вернётся в строй. Что касается игры, мы были серьёзны и собраны, итоговая разница особенно ценна, потому что она была достигнута во встрече с очень хорошей командой, которая показывает классный баскетбол. Нам нужно строить свою игру в дальнейшем на таком же уровне», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.