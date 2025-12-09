Уэстбрук резко ответил ребёнку, назвавшему его Уэстбриком

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Расселл Уэстбрук резко ответил ребёнку, который назвал его обидным прозвищем Уэстбрик (Westbrick). Инцидент произошёл во время одного из недавних матчей НБА с «Майами Хит».

На записи, опубликованной в социальных сетях, слышно, как Уэстбрук, находясь рядом с кромкой площадки, обращается к фанату: «Что ты сказал? Что ты сказал? Не шути со мной. Не шути надо мной». В следующем же игровом моменте баскетболист успешно реализовал бросок со средней дистанции.

Расселл обращается к ребёнку Фото: x.com/Fullcourtpass

Уэстбрук реализовывает бросок Фото: x.com/Fullcourtpass

Уэстбрук попал в корзину Фото: x.com/Fullcourtpass

Это не первый случай, когда Уэстбрук вступает в словесную перепалку с болельщиками из-за этого прозвища, которое преследует его уже несколько лет. Ещё в 2022 году он заявил, что не может больше позволять другим людям говорить, например, Уэстбрик, потому что это недопустимо. Спортсмен назвал это унижением, а также добавил, что это позорит его имя и наследие.

«Сакраменто» проводит сложный сезон-2025/2026, занимая одно из последних мест в Западной конференции с балансом в шесть побед и 17 поражений.