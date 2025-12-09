Скидки
Главная Баскетбол Новости

Уэстбрук резко ответил ребёнку, назвавшему его Уэстбриком

Уэстбрук резко ответил ребёнку, назвавшему его Уэстбриком
Комментарии

Разыгрывающий «Сакраменто Кингз» Расселл Уэстбрук резко ответил ребёнку, который назвал его обидным прозвищем Уэстбрик (Westbrick). Инцидент произошёл во время одного из недавних матчей НБА с «Майами Хит».

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
111 : 127
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Майами Хит: Жакез-мл. - 27, Фонтеккио - 20, Пауэлл - 18, Уиггинс - 13, Йович - 12, Адебайо - 9, Уэр - 5, Смит - 4, Джонсон - 3, Ларссон, Хирроу, Янг, Митчелл
Сакраменто Кингз: Лавин - 42, Мюррэй - 16, Клиффорд - 15, Дерозан - 13, Уэстбрук - 12, Рейно - 12, Ачиува - 7, Юбэнкс - 4, Монк - 3, Эллис - 3, Макдермотт, Шарич, Картер

На записи, опубликованной в социальных сетях, слышно, как Уэстбрук, находясь рядом с кромкой площадки, обращается к фанату: «Что ты сказал? Что ты сказал? Не шути со мной. Не шути надо мной». В следующем же игровом моменте баскетболист успешно реализовал бросок со средней дистанции.

Расселл обращается к ребёнку

Расселл обращается к ребёнку

Фото: x.com/Fullcourtpass

Уэстбрук реализовывает бросок

Уэстбрук реализовывает бросок

Фото: x.com/Fullcourtpass

Уэстбрук попал в корзину

Уэстбрук попал в корзину

Фото: x.com/Fullcourtpass

Это не первый случай, когда Уэстбрук вступает в словесную перепалку с болельщиками из-за этого прозвища, которое преследует его уже несколько лет. Ещё в 2022 году он заявил, что не может больше позволять другим людям говорить, например, Уэстбрик, потому что это недопустимо. Спортсмен назвал это унижением, а также добавил, что это позорит его имя и наследие.

«Сакраменто» проводит сложный сезон-2025/2026, занимая одно из последних мест в Западной конференции с балансом в шесть побед и 17 поражений.

Йокич сравнялся с Уэстбруком и Дончичем по числу трипл-даблов с 30 очками
Комментарии
