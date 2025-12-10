«Мне очень грустно». Богданович — об уходе Обрадовича из «Партизана»

Капитан сборной Сербии по баскетболу Богдан Богданович прокомментировал решение Желько Обрадовича уйти с поста главного тренера «Партизана». Разыгрывающий «Клипперс» признался, что эта новость стала для него неожиданностью.

«Это стало для меня большим сюрпризом. Но Желько — опытный человек, верю в его решение. Думаю, он сделал лучший выбор в тот момент, не только для себя, но и для команды. Он очень эмоционально связан с «Партизаном». Мне очень грустно, что он принял такое решение, но он очень опытен и наверняка знает, почему это сделал. Мне грустно, что не увижу его на боковой линии до конца сезона. Но что есть, то есть. Когда тренер принимает такое решение, всегда есть реакция, так что посмотрим… Особенно когда уходит такой человек, как Желько. Как тренер он берёт на себя много вины и давления. Теперь давление ложится на игроков — Желько больше нет. По моему опыту такая ситуация может принести что-то положительное. Надеюсь, для «Партизана» это будет хорошо.

«Партизан» — первая любовь Обрадовича. Даже когда мы играли за «Фенербахче», всегда говорили о «Партизане». Он любит игру, всякий раз, когда он разговаривает с игроками, он хочет увидеть их любовь к баскетболу. Именно это делает его успешным», — приводит слова Богдановича издание Basketball Sphere.

Богданович провёл три года в «Фенербахче» под руководством Обрадовича. За это время дуэт выиграл Евролигу в 2017 году и два чемпионата Турции.